عاصم عراجي: هجرة أطباء لبنان المستشفيات تنذر بكارثة صحية

قال النائب عاصم عراجي إن هجرة الأطباء والممرضين والممرضات وخاصة من المستشفيات الجامعية، والتي تناهز المئات، تزداد وتيرتها يوميًا، لافتا إلى أن معظمهم تركها بسبب الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلد.





وأضاف عراجي خلال تغريدة له عبر تويتر نقلتها ليبانون ديبايت أن هذا الأمر يدعو إلى القلق على مستقبل القطاع الصحي, وخاصة أن لا أمل بحلّ للأزمات بالقريب العاجل، والمطلوب تشكيل حكومة لوقف الانهيار المخيف.





وكان البطريرك الماروني، بشارة الراعي، أعلن فى وقت سابق، أن اللبنانيين لا يجب أن يسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني، وسجن الأبرياء وإطلاق المذنبين.





وقال الماروني في كلمة له خلال تجمع "السبت الكبير": "عاش لبنان الواحد والموحّد، لبنان المحايد والناشط، لبنان السيد والمستقل، جئتم من كل لبنان رغم مخاطر كورونا لدعم الحياد ولتطالبوا بإنقاذ لبنان وسويًا سننقذه"، وفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية.





وأضاف الراعي: "لا يختلف اثنان أن الخروج عن الحياد هو السبب الرئيسي لأزماتنا الوطنية والحروب التي وقعت"، مشيرًا إلى "أننا نواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة، على الجميع، وعلى مختلف الميادين العامة، وعلى المجتمع اللبناني وما يمثّل وطننا من خصوصية في الشرق. نواجه حالة انقلابية في مختلف ميادين الحياة العامة، وعلى ما يمثّل بلدنا من قيمة في هذا الشرق، وعلى اتفاق الطائف".





وتابع: "طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان لأننا تأكدنا أن كل ما طرح رُفض معتبرًا أنه "لو تمكنت الجماعة السياسية من إجراء حوار مسؤول لما طالبنا بتاتًا بمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يساعدنا على حل العقد التي تشل المؤسسات الدستورية".



