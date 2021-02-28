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محافظات

للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة مطروح يتابع لجان امتحانات الكليات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:15 ص
امتحانات جامعة مطروح
امتحانات جامعة مطروح
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ايمن محمود
تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، انتظام الامتحانات في جميع لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات في اليوم الثانى. 

 
واطمأن رئيس الجامعة، على انتظام  سير الامتحانات، وتهيئة المُناخ النفسي الملائم، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، مشددًا على التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية باللجان الامتحانية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء فترة الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة ارتداء الكمامات، ووضع مسافات آمنة بين الطلاب، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقاية اللازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات، وضمان خروج الطلاب بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
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