وزير التعليم : سيستم امتحانات 2 ثانوي لن يتعطل اليوم





وقال وزير التربية والتعليم ، لن يجد الطلاب أي أعطال على منصة الامتحان اليوم ، وسيتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان إلكترونيا على منصة الامتحان با شكاوى.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، لقد تم العمل مع وزارة الاتصالات على مدار الساعات الماضية ، لحل الأزمة التي أدت إلى اختناق الشبكة في بعض النقاط أمس أثناء امتحان طلاب اولى ثانوي .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه تم عمل توقيتات لحضور طلاب كل محافظة على منصة الامتحان ، منعا لوجود أي ضغوط على الشبكة ولتسهيل عملية الامتحان كما يلي :





حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، وأسوان، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا لاداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر لمدة 90 دقيقة وينتهي الساعة 10:30 صباحا ، ثم يدخل طلاب نفس المحافظات على منصة الامتحان الساعة 11:30 صباحا لاداء امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 90 دقيقة تنتهي الساعة 1 ظهرا .



أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان من 10 صباحا لأداء امتحان اللغة العربية الذي يستمر حتى 11:30 صباحا ، ثم يدخل الطلاب على منصة الامتحان 12:30 ظهرا ليؤدوا امتحان الجبر والتفاضل حتى 2 ظهرا.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة طمأنة لطلاب الصف الثاني الثانوي قبل الدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان الفصل الدراسي الاول للغة العربية.