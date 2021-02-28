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محافظات

لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:34 ص
متابعة صيانة المدارس
متابعة صيانة المدارس
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شمس يونس
 قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر  وبرفقته المهندس محمود فراج أحمد ممثلا عن الهيئة العامة للأبنية التعليمية  بمحافظة الأقصر، بجولة تفقديه لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها لصيانة مدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسى بقرية منشية النوبة. 


يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل نطاق مدنهم.

 وأوضح المهندس محمود فراج، أنه تم بدء العمل في تنفيذ صيانه مدرسة نجع ابو الحمد للتعليم الأساسى من بداية شهر فبراير الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصيانة نهاية شهر مايو المقبل .

من جانبه أشار الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود الالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال الجاري تنفيذها لأعمال الصيانة بالمدرسة وذلك لاستضافة الطلاب بالمدرسة بداية العام الدراسي المقبل، مضيفا إلى تهذيب الأشجار داخل فناء المدرسة والأشجار التي خارج سور المدرسة .

 كما تايع رئيس مركز ومدينة الطود  الأعمال الإنشائية لمدرسة الطود الزراعية بمدينة الطود التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أن مدرسة الطود الزراعية تقام على مساحة 20 فدانَا وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصلا و15 ملحقا كمعمل ألبان وتربيه منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى .
لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر
لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر
لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر
لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر
لجنة من الأبنية التعليمية تتابع الصيانة بمدارس الأقصر
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