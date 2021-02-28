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حوادث

الحماية المدنية تُسيطر على حريق بشقة سكنية بمركز طما في سوهاج

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:19 ص
حريق
حريق
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أنغام الجنايني
تمكنت وحدة الحماية المدنية من إخماد حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الثاني بدائرة المركز.

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وبانتقال مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعوة (أسماء م م - 29 عامًا - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورة قررت بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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