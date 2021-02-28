ليلى طاهر تطالب بإنتاج أعمال فنية تاريخية

وتحدثت ليلى طاهر عن بدايات رحلتها الفنية منذ المرحلة الإعدادية والمسرح المدرسي الذي تتلمذت فيه على يد الفنانات ملك الجمل ونعيمة وصفي ، والتحاقها بكلية الخدمة الاجتماعية، ثم بداية دخولها السينما علي يد المنتج رمسيس نجيب الذي اختار لها اسم ليلي بدلا من شيرويت لعشقها للفنانة الكبيرة ليلي مراد، وكان أول افلامها أمام النجم الكبير فريد شوقي في فيلم "أبو حديد" ، وتحدثت عن تخوفها من العمل أمام وحش الشاشة وتجاوزها لهذا التخوف بعد تشجيع النجم الكبير لها، كما تحدثت عن ذكرياتها عن فيلم الأيدي الناعمه وسعادتها بمزاملتها قامات كبيرة.





كما تحدثت عن فيلم الناصر صلاح الدين متمنية أن يتم إنتاج فيلم بنفس قيمته وإنتاجه الضخم ، وأشارت إلي الأعمال التاريخية والإسلامية التي قامت بالمشاركة فيها بالتليفزيون مطالبة بانتاج اعمال تاريخية جديدة مثل مسلسل "تحت ظلال السيوف".