ليلى طاهر تطالب بإنتاج أعمال فنية تاريخية

استضاف مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، صالون "الفن والمجتمع ـ للفنانة مديحة حمدي" الفنانة الكبيرة ليلي طاهر.
وتحدثت ليلى طاهر عن بدايات رحلتها الفنية منذ المرحلة الإعدادية والمسرح المدرسي الذي تتلمذت فيه على يد الفنانات ملك الجمل ونعيمة وصفي ، والتحاقها بكلية الخدمة الاجتماعية،ثم بداية دخولها السينما علي يد المنتج رمسيس نجيب الذي اختار لها اسم ليلي بدلا من شيرويت لعشقها للفنانة الكبيرة ليلي مراد، وكان أول افلامها أمام النجم الكبير فريد شوقي في فيلم "أبو حديد" ، وتحدثت عن تخوفها من العمل أمام وحش الشاشة وتجاوزها لهذا التخوف بعد تشجيع النجم الكبير لها، كما تحدثت عن ذكرياتها عن فيلم الأيدي الناعمه وسعادتها بمزاملتها قامات كبيرة.
كما تحدثت عن فيلم الناصر صلاح الدين متمنية أن يتم إنتاج فيلم بنفس قيمته وإنتاجه الضخم ، وأشارت إلي الأعمال التاريخية والإسلامية التي قامت بالمشاركة فيها بالتليفزيون مطالبة بانتاج اعمال تاريخية جديدة مثل مسلسل "تحت ظلال السيوف".
وحول علاقتها بالتليفزيون والتي بدأت بمسلسل "عادات وتقاليد" مع الفنانة عقيلة راتب، ثم سهرة "الحب الكبير" مع الراحل محمود مرسي، كما تحدث عن تجربتها كمذيعة من خلال تقديم برنامج " مجلة التليفزيون"، مشيرة إلي مسرحياتها الكوميديا التي تم تصويرها بالتليفزيون والتي حققت نجاحا كبيرا وخاصة مسرحيتي الدبور وسنة مع الشغل اللذيذ.
واستطردت ليلي طاهر فى الحديث حول تجربتها في مجال الانتاج شارحه العبء الملقي على الفنان بجانب التمثيل مما يؤثر على أدائه، كما أشارت إلي حبها للقراءة والسفر والرسم وقالت إنها قامت برسم بورتريهات لعدد من الفنانين منهم الفنانة فاتن حمامة، واستعرضت الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها الفنية.
تلى ذلك تكريم الفنانة الكبيرة لعدد من الشخصيات التي أثرت على حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية : المخرجة رباب حسين التي قالت إن ليلي طاهر تنشر الطاقة الإيجابية في مكان العمل مشيرة إلي الأعمال التي اشتركا فيها ومنها "الف ليلة وليلة" ،" يا ورد مين يشتريك" ، كما كرمت الفنانة دينا عبد الله قائلة أنها أكثر فنانة قامت بدور ابنتها ومن جانبها قالت دينا عبد الله إن ليلي طاهر علي المستوي الإنساني تحمل الكثير من الصفات الإنسانية الراقية بجانب أنها فنانة كبيرة وتعلمت منها الكثير، كما كرمت الفنانة عزة لبيب زوجة ابنها .
كما تم تكريم "الفنانة الكبيرة سميحة ايوب ضيف شرف الصالون"، التي قالت إنها وليلي طاهر مسيرة سنين من العمل والإبداع موجه الشكر لمديحة حمدي استضافتها ليلي طاهر التي تحترم عملها وقتها.
وأعقب ذلك تكريم الفنانة ليلي طاهر باهداءها شهادة تقدير من صندوق التنمية الثقافية، ودرع صالون الفن والإبداع .
وتخلل الصالون قصيدة للشاعر احمد المغربي ، وغناء مقطوعات من اشهر الأغاني أداء اسرار الجمال، نهلة خليل، الطفلة ميرال، وقصيدة للطفلة ملك .
كما تم عرض فيلم عن ليلي طاهر من انتاج وحدة الفيديو تك بقطاع الصندوق عن مسيرة حياتها رؤية ضياء داوود، حضر الصالون الفنانة الكبيرة سيدة المسرح العربي سميحة ايوب ضيف شرف الصالون، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنانة الكبيرة رجاء حسين، الفنان محمد ابو داوود، الفنان قيس عبد الفتاح، احمد الشربيني ابن الفنانة ليلي طاهر، الدكتور اشرف حسن البارودي، فاطمة حسين رياض، الفنانة عزة لبيب، الفنان مجدي صبحي، المخرجة رباب حسين، المستشار ماضي توفيق الدقن،وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والفنانين.