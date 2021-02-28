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رياضة

ميرور: كلوب سيوافق على تدريب منتخب ألمانيا.. وليفربول يراقب بديله

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:46 ص
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سيوافق على تدريب منتخب ألمانيا، حال تمت إقالة يواكيم لوف، المدير الفني للماكينات.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية " وفقا لمصدر لها داخل نادي ليفربول"، أن يورجن كلوب سيوافق على تدريب الماكينات، حال استقر الاتحاد الألماني على إقالة  يواكيم لوف.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة الريدز ترى أن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدرب الحالي لفريق رينجرز الاستكلندي هو البديل الأقرب لخلافة كلوب،  حيث بدأ مسؤولو الريدز في متابعته تحسبا لرحيل المدرب الألماني.

كان يورجن كلوب تولى إدارة ليفربول عام 2015، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.


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