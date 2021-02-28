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محافظات

وحدات ثابتة وفرق متحركة.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المنوفية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:15 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
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مروة فاضل
انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة المنوفية، من عمر يوم وحتي 5 سنوات خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتي الأربعاء 3 مارس 2021.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن المستهدف من الحملة تطعيم 670 ألفا و269 طفلا بالمجان، تأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.

حيث أوضح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن الحملة القومية انطلقت ولمدة أربعة أيام ، وسيتم تطعيم الأطفال بطعم ( سابين أحادي التكافؤ نمط 2 ) وذلك من خلال مرور 1775 فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وفرق أخري متحركة علي المنازل للوصول الي جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتي الساعة الخامسة مساءً ، مؤكدًا أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والوقوف على متابعة انتظام سير العمل والعمل علي إزالة كافة العقبات التى تعوق عمل الحملة بشكل فوري بجميع المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.
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