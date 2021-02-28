بإطلالة عصرية .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

وظهرت صبا مبارك الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوفر أوف شولدر أحمر، وبنطلون جينز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.

وشاركت صبا مبارك، في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.





وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.





صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.



