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حوادث

ضبط تاجر عملة بالشرقية

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:23 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز  شرطة ههيا بمحافظة الشرقية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الشرقية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد .
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