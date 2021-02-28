التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي للجامعات والاتحاد الرياضي العسكري

وقع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور صبري إبراهيم مصيلحي رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وجهاز الرياضة للقوات المسلحة؛ بهدف تعزيز العلاقات بينهما، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





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يهدف البروتوكول إلى تبادل الأنشطة الرياضية، والتي تخدم المشروعات القومية الرياضية، فضلًا عن تبادل الخبرات الرياضية، والعمل على تخريج شباب جامعي يرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية الرياضية.





وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، ومسئولو وقادة جهاز الرياضة بالقوات المسلحة.



