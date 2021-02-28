ضبط شخص حاول دفن طلاسم سحر داخل مقابر بالمحلة

نجح أهالى ومواطني منطقة بسيسة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم في ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته دفن عمل فى مقابر سيدى خلف وتم تسليمه لقسم شرطة ثالث المحلة .
أكد الأهالى، أن المسئول عن المقابر لاحظ وجود شخص يقوم بنبش مقبرة وعندما شاهده أرتبك، وفر هاربا، إلا أنهم أستطاعوا القبض عليه وتبين أنه يدعى "عمرو . م . ح . ال " يبلغ من العمر ٣٨ سنة ومقيم بشارع النحاس والعمل يوجد بداخله صورة شخصية لأحد الأشخاص وعظمة مدون عليها طلاسم وملفوفة بسلوك.
وتم تسليمه للقسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .