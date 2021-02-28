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وزير الثقافة: جائزة المبدع الصغير تعني اهتمام الدولة بتنمية المواهب

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:17 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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حمزة شعيب
قالت الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لدعم المواهب.

وتابعت عبد الدايم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" جائزة المبدع الصغير لها معني كبير جدا وتعني إهتمام الدولة بتنمية المواهب".

أردفت وزيرة الثقافة:" رعاية السيدة إنتصار السيسي لمسابقة المبدع الصغير لها أثر كبير في تشجيع الأجيال القادمة علي الإبداع والإبتكار".

وأكملت:" خطتنا خلال السنوات المقبلة هي التنوع في إكتشاف مواهب الأطفال في مجالات كثيرة، لافتة إلي أن جائزة المبدع الصغير هي الأولي من نوعها علي مستوي قارة إفريقيا.

ونوهت إلي أن جائزة المبدع الصغير فكرة استغرقت سنة ونصف من التفكير والتجهيز في كافة مؤسسات الدولة.

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية.

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