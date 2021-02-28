ضبط عاطل بحوزته 4 كيلو حشيش في شبرا الخيمة

أمر عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجاره بمخدر الحشيش على نطاق واسع بدائرة القسم.









كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها، وتحريز المضبوطات وإرسالها المعمل الكيميائى لفحصها.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على عملائة بدائرة القسم.





وبعد تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى"ع. ح" ومقيم المنشية دائرة القسم وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.





وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجا، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.