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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو هيروين في قليوب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:26 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو هيروين.


وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا، بقيام عاطل من ذوي المعلومات الجنائية بتوزيع الهيروين على المتعاطين بقليوب، في وضح النهار، فكلف اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بسرعة القبض عليه المتهم.

وتم تشكيل فريق بحث قاده الرائد مصطفي دياب رئيس مباحث قسم قليوب والذي تمكن من القبض علي المتهم ويدعى "خ م" عاطل ومقيم شلقان – دائرة مركز القناطر الخيرية وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن  500 جرام ومبلغ 110 جنيهات وهاتف محمول.
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