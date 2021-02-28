روجينا ودرة وعمرو سعد وهنا شيحة.. نجوم الفن ينعون يوسف شعبان

نعى عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات بالعجوزة.

نشر الفنان عمرو سعد صورة وكتب قائلا: "‏ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير .، وداعا الاب والاستاذ الكبير #يوسف _شعبان".



من جانبها، كتبت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "‏‏‏‏الله يرحمك ويغفر لك يا استاذ".