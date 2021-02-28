روجينا ودرة وعمرو سعد وهنا شيحة.. نجوم الفن ينعون يوسف شعبان

نشر الفنان عمرو سعد صورة وكتب قائلا: "ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير .، وداعا الاب والاستاذ الكبير #يوسف _شعبان".
من جانبها، كتبت داليا مصطفى عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الله يرحمك ويغفر لك يا استاذ".
وأعربت النجمة ايتن عامر عن حزنها وكتبت: "رحم الله الفنان القدير صاحب الاخلاق النبيلة الفنان الكبير يوسف_شعبان اللهم اغفر له وارحمة اكرم نزله 🙏🏼".
ونشرت الفنانة انجي علي عبر انستجرام صورة وعلقت "رحل محسن ممتاز ..(رافت الهجان).. حافظ رضوان (الشهد والدموع).. وكثير من الاعمال التى ستظل خالده فى وجداننا .. رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان خالص عزائى لاهله وكل محبينه ربنا يرحمه ويغفرله ويعفو عنه ويصبر اهله نسالكم الدعاء وقراءة الفاتحه".
بينما كتبت هنا شيحة: " (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).
ونعت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة "الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لله الامر من قبل ومن بعد".
وودعت مي كساب الفنان الراحل قائلة "الفنان القدير #يوسف_شعبان في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء .. خالص التعازي لأسرته الكريمه".
وكتبت روجينا " انا لله وانا الية راجعون الفنان والانسان والصديق يوسف شعبان فى ذمة الله ربنا يرحمة ويغفرلة ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي لأسرته ربنا يصبركم اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".
رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية.