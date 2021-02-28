ليبيا.. مكتب الدبيبة يعلق على التقرير الأممي حول تزوير الانتخابات





نفى، أحمد الشركسي، مستشار رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، صحة تقرير الأمم المتحدة، حول وجود تزوير في انتخابات المجلس الرئاسي.





وقال الشركسي في تصريحات لصحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الأحد: "نؤكد على نزاهة عملية إختيار السلطة التي جرت في جنيف وشفافيتها وقد تابعها كل الليبيين".





وأضاف: "التسريب الذي صدر اليوم هو تقرير صحفي ناتج عن مغالطات سابقة قيلت بهدف تعطيل مسيرة التوافق الوطني".





وتابع الشركسي: "من أولويات حكومتنا بعد نيل الثقة النيابية دعوة لجنة التحقيق ودول مجلس الأمن والبعثة لنشر هذا التقرير بشكل علني ووضعه في يد الليبيين".





واستطرد قائلًا: "نرفض التدخلات السياسية السلبية الهادفة لإعادة ليبيا لمربع الحرب والصراع المسلح".





وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن التقرير كشف أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".





وأعد التقرير، المقرر تقديمه لمجلس الأمن مارس المقبل، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.



