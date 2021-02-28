أدى الامتحان في لجنة خاصة.. طالب بالأزهر يشكر الجامعة لرعايته في مرضه.. فيديو

وجه حسن رمضان، الطالب بالفرقة الرابعة، بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، رسالة شكر إلى إدارة جامعة الأزهر، والي الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة الجامعي، عقب إجراء عملية جراحية له وتعافيه، وتمكينه من أداء الامتحان اليوم في لجنة خاصة بالمستشفى.





وقال حسن، في فيديو بثته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إنه شعر بتعب مفاجئ وتوجه للإدارة الطبية واكتشفوا أنه يحتاج لعملية الزائدة، وتم إجراء العملية الجراحية، وتم عمل لجنة خاصة له اليوم لأداء الامتحان.





حقيقة وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر

على جانب أخر علقت جامعة الأزهر، على ما أثير حول وفاة ثلاثة طلاب بجامعة الازهر بسبب فيروس كورونا.





وأوضحت الجامعة، أن الفيديو المنتشر لأحد الطلاب الذين فاجأتهم نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى. وذكرت ان الحالة الثانية لأحد الطلاب الذين اشتبه فى إصابته بفيروس كورونا بعد رصد درجة حرارته أثناء دخوله الكلية وتم نقله إلى المستشفى على الفور بسيارة الاسعاف لإجراء الفحوصات والاشاعات اللازمة وتقرر حجزه تحت الملاحظة.

وتابعت : ما اثير بشأن وفاة ثلاثة طلاب ليس له أساس من الصحة ونهيب بأبنائنا الطلاب تحرى الدقة فى الاخبار التى يتداولونها عبر صفحات التواصل الاجتماعى وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف إلى عدم الاستقرار والبلبلة للتأثير على سير العملية الامتحانية



