ممثل تركي شهير يواجه عقوبة السجن بتهمة إهانة أردوغان

يواجه الممثل الكوميدي والكاتب الركي الشهير موجدت جيزان، والذي رشح كسفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، عقوبة السجن بتهمة "إهانة" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.





وقال جيزان ممازحا، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنهم "منعوا ورود اسمي في الكلمات المتقاطعة".





وبحسب الوكالة، قد يكون هذا المسرحي البارز البالغ من العمر 77 عامًا، أحدث ضحية في المعركة التي يشنها الرئيس التركي ضد من يعتبرهم "فنانين مزعومين".





وقضت السلطات التركية بملاحقة الممثل الكوميدي وزميله متين أكبينار، البالغ من العمر 79، عاما بسبب تعليقات أدليا بها خلال برنامج تلفزيوني على قناة "هالك تي في" المعارضة.





وخلال المقابلة، وجه الممثل التركي كلامه لأردوغان قائلا "لا يمكنك يا رجب طيب أردوغان أن تختبر وطنيتنا...اعرف حدودك".





في المقابل، قال صديقه أكبينار "إذا فشلنا في تحقيق الديمقراطية، قد ينتهي الأمر بالزعيم معلقا من قدميه، أو مسمما في قبو، كما حدث في كل الأنظمة الفاشية"، ما أدى إلى استياء أردوغان، الذي يحكم البلاد بنزعة استبدادية، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.





ويطالب المدعي العام التركي بعقوبة تصل إلى 4 سنوات وثمانية أشهر في السجن للممثلين الكوميديين.





وخلال السنوات الأخيرة، حاكم النظام التركي آلاف الأشخاص بينهم فنانين ومعارضين بارزين بتهمة إهانة رئيس الدولة، حيث هدد أردوغان مرارا معارضيه بأنه سيجعلهم "يدفعون الثمن".



