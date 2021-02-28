عاطل يمزق جسد صديقه بسبب خلافات مالية بالخانكة

مزق عاطل جسد زميله بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب الخلافات المالية بالخانكة بمحافظة القليوبية وتم نقل المصاب إلى المستشفى والتحفظ على المتهم وأداه الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم الخانكة بتلقي إشارة من المستشفى بإصابة المدعو"م ع" 28 عاما عاطل وسبق إتهامه فى 8 قضايا مخدرات وسرقة.





وتبين من التحريات ان وراء إرتكاب الواقعة المدعو "ه. خ" عاطل وسبق إتهامه في 9 قضايا متنوعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بطعنه بسكين بمنطقة الصدر بسبب الخلافات المالية بينهما تم التحفظ علي اداه الجريمة وتولت النيابة التحقيق.





كان عمرو عوض مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة قد امر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجاره بمخدر الحشيش على نطاق واسع بدائرة القسم.





وأمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها، وتحريز المضبوطات وإرسالها المعمل الكيميائى لفحصها.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عسر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بتردد عاطل على دائرة القسم لترويج مخدر الحشيش على عملائة بدائرة القسم.





وبعد تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعى"ع. ح" ومقيم المنشية دائرة القسم وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.





وبمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجا، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.