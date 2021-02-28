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الطب الوقائي تعلن وصول نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:28 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه وصل اليوم ما يقرب من نصف مليون جرعة من  لقاح أسترازينيكا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم بدأ تسجيل المواطنين علي موقع الوزارة للحصول علي لقاح كورونا.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، مؤكدا أن مصر تعاقدت علي  100 مليون جرعة.

وأردف:" الأيام القادمة ستشهد وفرة في اللقاحات ومن ثم سيتم توفيرها للمواطنين حسب الأولويات المعلنة مسبقًا.

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