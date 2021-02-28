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ديني

خالد الجندي: محمد حسين يعقوب ليس متخصصا في الفقه والشريعة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:02 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيخ محمد حسين يعقوب ليس متخصصا فى الفقه والشريعة وليس من خريجى الأزهر .

وأوضح الجندي، خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" أن الفتاوى التى يطلقها شيوخ السلفية أصابت الأمة بالبلبلة، وعندما صمت علماء الأزهر الشريف على هذه الفتاوى تصور هؤلاء الشيوخ أنهم فقهاء "وبدأو يعكوا"، وتابع: "نحترم الأشخاص وننتقد الأفكار.. الأفكار تنقد ولها ما لها وعليها ما عليها.. فتواهم ليس لها الاحترام".

وأضاف "الجندى" أن برنامجه أول من واجه الخطاب السلفى كون أفكارهم خارجة عن  المجتمع، وتابع: "أول ناس تواجه الخطاب السلفى فى الفتاوى السلفية.. علماء الأزهر إلا من رحم ربى كانوا يصمتون على فتاواهم والتانيين صدقوا أنهم فقهاء وبدأو يعكوا ويقولوا كتاب وسنة".
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