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4 سنين واقعين من حياتي .. حورية فرغلي: مش فاكرة غير فيلم القشاش وعبده موتة .. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:08 م
حورية فرغلي
حورية فرغلي
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محمد القاضي
قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها فقدت الثقة في نفسها خلال الفترة الماضية، معقبة: "أنا فضلت 4 سنين متدمرة".

وأضافت "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الـ 4 سنين اللي فاتوا واقعين حياتي.. أنا مش فاكراهم نهائيا، وبفتكر الفترة اللي كنت ناجحة فيها وأنا بصور فيلم القشاش وعبده موتة".

وأوضحت: "كنت عايشة ميتة محدش بيسأل عليا، وحسيت أني غير مرغوب بوجودي في الحياة.. وفقدت الثقة في نفسي كبنت، مكنتش ببص في المرايا".

وتابعت: "عايزه أخلص العمليات وآجي بسرعة مصر"، مشيره: "علمت من شائعة تقوف الأكسجين عني أثناء مشاهدة فيديو علي اليوتيوب"، مشيرة: "لقيت أخبار منتشرة أني مت، والنسا س كلمت ماما تعزيها، وأنا كلمت الفنانة رانيا محمود ياسين علشان تنفي شائعة وفاتي

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