ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الريدز يواصل المعاناة.. تعادل سلبي بين ليفربول وشيفيلد يونايتد في الشوط الأول

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين،  في المباراة المقامة حاليًا في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.

روبيرتو فيرمينو كان قريبًا من هز شباك شيفيلد في الدقيقة الحادية عشر لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 30، تصدى حارس مرمى شيفيلد ببراعة لتسديدة محمد صلاح، مانعًا إياه من هز الشباك.

رامسديل حارس مرمى شيفيلد استمر في التألق وتصدى لتسديدة فينالدوم في الدقيقة 39.

وألغى خكم المباراة هدفًا لفريق شيفيلد يونايتد في شباك نادي ليفربول، حيث سجل أوزان كاباك هدفًا لـ شيفيلد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، لكن مكبراين مهاجم شيفيلد والذي كان في موضع تسلل كان مساهمًا في اللعبة، ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يفرض التعادل السلبي على ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

15 دقيقة.. قائم أليسون يحرم لايبزيج من التقدم على ليفربول

30 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك لايبزيج

دوري أبطال أوروبا.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة ليفربول ولايبزيج

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

ترشيحاتنا

صدمة لـ شحاتة .. إصابة صانع ألعاب الجونة بقطع في الرباط الصليبي

الحكومة: توصيل المرافق بالوحدات لا يشترط تسجيل الوحدة بالشهر العقاري

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

75 دقيقة.. الأهلي يواصل الضغط على طلائع الجيش.. وقفشة يهدر الهدف الثاني

نسل الأغراب .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

ناج من حادث غرق مركب كينج مريوط يروي لحظات الرعب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة