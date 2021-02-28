آخرتها متر في متر.. تعرف على آخر كلمات الراحلة أحلام الجريتلي

غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.





وكان اخر كلماتها عبر حسابها على فيسبوك مؤثرة حيث كتبت":الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن امبارح الكل بيهنينى بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزينى فى وفاة محمد زوج اختى المرحومة امال ووالد وائل وريم سبحان الله واهى ماشية شوية حزن وشوية فرح واخرتها متر فى متر".





وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".





غيّب الموت قبل قليل الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.





أحلام الجريتلي كانت تصور مشاهدها حتى أمس الأول في مسلسل نسل الغراب الذي وقع صناعه في ورطة بسبب غيابها، حيث يتبقى لها مشاهد كثيرة.







