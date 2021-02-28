ميلان يواصل الضغط على إنتر بعد الفوز بثنائية روما في قمة الدوري الإيطالي





بدأ ميلان المباراة ضاغطا وعازما على التسجيل مبكرا، ونجح في هز الشباك مرتين خلال أول ربع ساعة من المواجهة ولكن تم إلغاء الهدفين بداعي التسلل.







وتمكن فرانك كيسييه من وضع ميلان في المقدمة بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين.







وعادل جوردان فيريتو النتيجة لروما في الدقيقة 50، لتصبح النتيجة (1 - 1).







وخطف أنتي ربيتيش مهاجم ميلان هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 58، ليخطف الروسونيري ثلاث نقاط غالية بمشواره بالدوري الإيطالي.







ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 52 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وخلف إنتر ميلان المتصدر بفارق 4 نقاط.







وبقى روما في المركز الخامس وتوقف رصيده عند 44 نقطة.

واصل إي سي ميلان الضغط على إنتر المتصدر، بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأحد، على إي سي روما بهدفين مقابل هدف، والتي أقيمت على ملعب الأوليبمكو ضمن منافسات الأسبوع 24 من الدوري الإيطالي.