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أخبار العالم

ترامب يكشف موقفه من إنشاء حزب سياسي جديد

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:05 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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قسم الخارجي
نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيته إنشاء حزب سياسي جديد، مؤكدا أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري. 

ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهما بايدا  بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة. 

وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة". 

فيما ألقى باللوم على  كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد  الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة. 

وألمح ترامب في كلمته إلى  احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024. 
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