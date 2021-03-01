ترامب يكشف موقفه من إنشاء حزب سياسي جديد

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نيته إنشاء حزب سياسي جديد، مؤكدا أنه ينتمي إلى الحزب الجمهوري.





ووصف ترامب إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالسيئة، متهما بايدا بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة.





وتابع: " الشهر الأول لبايدن كان الأكثر كارثية لأي رئيس أمريكي، وبايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة".





فيما ألقى باللوم على كبير خبراء الأوبئة أنتوني فاوتشي في تفشي كورونا، كما توعد الديمقراطيين بخسارة الانتخابات المقبلة.



