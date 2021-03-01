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توك شو

بقولهم متوضئ.. الشرنوبي يكشف سبب خوفه من الكلاب

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:17 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن علاقته بالكلاب، قائلا: "أنا عندي عقدة من الكلاب..كنت طفلا وماشيا في الشارع ولقيت كلب واقف".

واسترسل "الشرنوبي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين": "لفيت ومشيت من الشارع لاقيت الكلب ماشي ورايا..مشيت قام جاري ورايا".

وأضاف "جريت منه بطريقة أسرع من محمد صلاح.. والناس كانت بتضحك عليا"،"وعشان كدا مبحبش الكلاب وبقول للناس متوضئ مش هاجي جمبهم".

وأكمل "كرارة"، "أنا بخاف من الكلاب لو مش أنا اللي مربيهم".
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