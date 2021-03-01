أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور





اصطدمت السيارتان ببعضهما البعض "مثل سيارات التصادم" في مدينة الملاهي، بعد اصطدام شاحنة بامرأة على طريق سريع في الولايات المتحدة الأمريكية.





وقع الحادث على طريق سريع بين الولايات فوق نهر يلوستون خارج بيلينجز أثناء الطقس الصعب، وقالت دورية مونتانا للطرق السريعة على تويتر إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن شخصين أصيبا.





وقد ألقى الجريحان بأنفسهم "من فوق الجسر خلال الحادث لتجنب اصطدامهما بسيارة"، وذكرت صحيفة بيلينجز جازيت أن المسعفين عثروا على الجريحين تحت الجسر.





تم إرسال حافلة من مدينة بيلينجز إلى مكان الحادث لنقل العديد من المسافرين إلى مركز الأحداث الذين تحطمت سياراتهم أو تم تعليقها بواسطة مركبات أخرى محطمة.

وقع حادث تصادم قوي نتيجة سوء أحوال الطقس وتساقط الجليد، حيث اصطدمت حوالي 30 مركبة ببعضها البعض في ظروف جليدية صعبة على جسر في مونتانا بأمريكا.