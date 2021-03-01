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رياضة

رئيس ريال مدريد السابق يتحدث عن إمكانية انتقال محمد صلاح للفريق الملكي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق عن إمكانية انتقال محمد صلاح للفريق الملكي خلال الميركاتو المقبل.

وقال كالديرون على قناة "أون تايم سبورتس 2" : "سواء مبابي أو محمد صلاح فهما نجمان كبيران، ليس من السهل بالنسبة للريال ضمهما معًا، فالريال في الوقت الحالي يطور الاستاد، وهناك أزمة مالية بسبب كورونا، وليس من السهل إنفاق أموال كثيرة".

وتابع: "رونالدو ليس من السهل أن يتكرر، لكن الفريق بحاجة للاعب هداف، وإن كان تكرار هذا الأمر صعب".

وعن انتقال صلاح لريال مدريد: "كما ذكرت مسبقًا محمد صلاح لاعب عظيم، ولاعب هداف، وساعد ليفربول بكل ما لديه وقاد الفريق من أجل الفوز بالدوري ودوري الأبطال، وأعتقد أنهم لن يقبلوا برحيل اللاعب وإذا أصر على الرحيل سيطلبوا مبلغ مالي كبير لأنه لاعب مهم للغاية". 

وواصل: "وهو مطلوب لريال مدريد، واللاعب سيكون صفقة ناجحة بالنسبة لأي نادي أوروبي وليس الريال فقط".
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