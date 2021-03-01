موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ووفاة زوجة الكاتب الراحل يوسف إدريس

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بسبب النق.. نجيب ساويرس يعلن تغيير اسمه لـ نجيب منين.. ورد غير متوقع من هنيدي



مازح رجل الأعمال نجيب ساويرس متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغير اسمه من تجيب ساويرس ل نجيب منين







وكتب نجيب ساويرس في تغريدة له عبر توينر قائلا "انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين ".





وفاة زوجة الكاتب الراحل يوسف إدريس



أعلن الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة وفاة رجاء الرفاعي زوجة الكاتب الكبير الراحل ،يوسف إدريس احد اهم الكتاب في العصر الماضي.







وكتب الدكتور حسين حمودة، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا ": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء:.. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت متفائلة دائما.. رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. استراحت أخيرا .. رحلت وتركت كل من أحبوها وأحببنها بعيدين وبعيدات عن الراحة.. سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء .. إلى لقاء".

يوم عصيب على الوسط الفني.. نهال عنبر تنعى يوسف شعبان وأحلام الجريتلي



وداعا الأب والأستاذ.. أحمد سعد ينعى يوسف شعبان



نعى الفنان أحمد سعد، الفنان يوسف شعبان الذي توفي عصر امس الأحد داخل العناية المركزة بمستشفى العاصمة بالدقي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشر أحمد سعد عبر حسابه بانستجرام صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: "‬‏‪ما كنتش اتخيل ان يكون المشهد الاخير .، وداعا الاب والاستاذ الكبير #يوسف _شعبان





صلاح عبد الله يسترجع ذكريات آخر لقاء له مع الراحلة أحلام الجريتلي





استرجع الفنان صلاح عبد الله، ذكريات آخر لقاء له مع الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.





‬‏‪ونشر صلاح عبد الله عبر حسابه بـ إنستجرام ‏صورة له مع الفنانة الراحلة وعلق عليها قائلا: "من آخر لقاء جمعني بالكبيرة القديرة الفنانة الرائعة

⁧‫#أحلام_الجريتلي‬⁩ أرجوكم الفاتحة والدعاء