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أخبار العالم

نتنياهو: إيران المسئولة عن انفجار السفينة الإسرائيلية في الخليج

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:42 ص
نتنياهو
نتنياهو
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن إيران المسئولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج العربي. 

وقال نتنياهو: "لن نسمح لإيران بامتلاك أو تطوير أي قدرات نووية". 

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. 

وقال المرصد إن القصف استهدف  المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، التي تعد معقلًا لـ”الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله” اللبناني، دون ورود معلومات عن نتائج تلك الضربات.

وأعلن التلفزيون السوري مساء أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لهدوم إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دوي انفجار سمع في العاصمة دمشق وأنباء عن هجوم إسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الغارات الإسرائيلية تستهدف مواقع للمليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية.

وقالت إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية جنوب دمشق.

وجاء ذلك بعدما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم الأحد، إن الهجوم الصاروخي على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل الأسبوع الماضي كان بمثابة تذكير بأن إيران "تنشر الإرهاب وتقوم بأنشطة إرهابية ضد أهداف مدنية"، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع بيني جانتس بإن إيران هي المسؤولة عن الهجوم.
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