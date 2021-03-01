طلاب أولى ثانوي يتوافدون على مدارسهم استعدادا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى
الإثنين 01/مارس/2021 - 08:32 ص
امتحانات اولى ثانوي
يتوافد الآن طلاب الصف الأول الثانوي ، على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لاداء الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الـولى لمدة (75 دقيقة) في الفترة الامتحانية الأولى و الجغرافيا لمدة (45 دقيقة) في الفترة الامتحانية الثانية .
حيث يقف الطلاب مصطفين في طابور منظم أمام المدارس ، للمرور بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا ، فيخضعون في هذا الطابور للكشف الحراري والتعقيم ، ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي .
وتلتزم جميع المدارس الثانوية بعدم السماح لأي طالب بالدخول إلى المدرسة بدون ارتداء الكمامة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، ثم يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة الامتحانية الثانية من 11:30 ححتى 12:15 ظهرا لاداء امتحان الجغرافيا
أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ثم يدخلوا في الفترة الامتحانية الثانية لاداء امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 1:15 ظهرا
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .
واعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب أول أمس السبت.
وقال وزير التربية والتعليم: إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.