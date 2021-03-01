طلاب أولى ثانوي يتوافدون على مدارسهم استعدادا لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، بحيث يدخل طلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح من الساعة التاسعة صباحا لـ 10:15 صباحا لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، ثم يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة الامتحانية الثانية من 11:30 ححتى 12:15 ظهرا لاداء امتحان الجغرافيا





أما طلاب محافظات الاسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الاحمر ، وجنوب سيناء ، فمسموح لهم بالدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 10 صباحا حتى 11:15 صباحا ، ثم يدخلوا في الفترة الامتحانية الثانية لاداء امتحان الجغرافيا من 12:30 ظهرا حتى 1:15 ظهرا





وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان ، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات .