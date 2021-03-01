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اقتصاد

الدينار الكويتي يسجل 52.09 جنيه.. أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:37 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.91 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع وهو الأعلى سعرا بين كافة العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع
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