الدينار الكويتي يسجل 52.09 جنيه.. أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 1-3-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 1 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الاهلى المصرى .





سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.91 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع وهو الأعلى سعرا بين كافة العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه المصرى.





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .





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وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .





ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع.





وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .



