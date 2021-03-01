سعر التذكرة 130 دولارا.. خط بري لنقل الركاب بين مصر والأردن والعراق

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزي، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.





وأكد الجانبان،عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصرى والأردنى وضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات .





وتم التباحث حول سبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات فى موانىء الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية الى الاردن ومنها الى الدول العربية مثل العراق وسوريا وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى (المملوكة لمصر والاردن والعراق ) وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق افريقيا .





وتطرقت المناقشات إلى التعاون فى مجال السكك الحديدية حيث أشاد السفير الاردنى بالتطور الكبير الذى تشهدة مصر فى هذا المجال معربا عن رغبته فى التعاون المشترك فى مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أن هذا المعهد صرح تعليمى تدريبى ضخم يضاهي المعاهد الموجوده بالدول المتقدمة وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الاردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال .





كما تم التأكيد على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى وشركة الاتحاد العربى السوبرجيت من الجانب المصرى وكل من شركتى جيت الاردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة لتسيير خط نقل برى بين الدول الثلاثة يبدأ من القاهرة مرورًا بعمان وصولا الى بغداد والعكس وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها 130 دولارا شاملة سعر العبارة بين مينائى نويبع والعقبة.





وأوضح الجانبان أن هذا الخط يهدف الى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة وحركة العمالة المصرية لهذه الدول وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول الى مصر .





جدير بالذكر أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي سوبرجيت من خلال مكاتب الشركة المختلفة بإنحاء الجمهورية وان كافة مواعيد الرحلات والاستفسارات متاحة على الموقع الالكتروني للسوبرجيت على الرابط التالي Www.superjet.com.eg