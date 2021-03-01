آخرتها متر في متر.. فيديو جراف اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي

فوجئ الوسط الفني برحيل الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا والتي كانت تحتفل قبل أيام بعيد ميلادها الـ 70 نتيجة لتعرضها لأزمة قلبية مفاجئة لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة وصعدت روحها إلى باريها.
تركت الفنانة أحلام الجريتلي رصيدا من الأدوار التي ستظل باقية في أذهان جمهورها وهي مواليد 20 فبراير 1951.
وعبرت الفنانة أحلام الجريتلي عن حبها الكبير لزوجها واصفة إياه بأنه "واحة الأمان".
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أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية ولمزيد من التفاصيل حول اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل رحيلها شاهد الفيديو جراف التالى.