إصابة سيدتين وطفل في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيبت سيدتان وطفل في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا تم نقلهن إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم «531 ح س م» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام مدخل مركز ملوي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهم شيماء. م. ح 40 سنة، ربة منزل، مقيمة القاهرة، وجودي. ا. ح 8 سنوات، طفلة، وشيماء. ع. ح موظفة، مقيمان أسيوط.





تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



