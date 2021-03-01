ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة سيدتين وطفل في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:24 ص
انقلاب سيارة بصحراوي
انقلاب سيارة بصحراوي
Advertisements
ايمن رياض
أصيبت سيدتان وطفل في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بملوي جنوب المنيا تم نقلهن إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

اقرأ المزيد 




تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم «531 ح س م» بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش» أمام مدخل مركز ملوي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، وهم شيماء. م. ح 40 سنة، ربة منزل، مقيمة القاهرة، وجودي. ا. ح 8 سنوات، طفلة، وشيماء. ع. ح موظفة، مقيمان أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الذهب ينهار.. خسائر فادحة بالمعدن الأصفر ومفاجأة في أسعار اليوم 1-3-2021

إلغاء رسوم نقابة المحامين وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.. تطورات الشهر العقاري

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وبرودة شديدة.. والحرارة 9 درجات بالصعيد

عداد الغاز المنزلي.. تحذير من البترول بخصوص فواتير شهر مارس| تفاصيل

حفلة تعذيب بمركز إدمان بالمريوطية.. كبلوا الأطفال بالحبال وأجبروهم على تنظيف المراحيض

بالصورة .. طالبة تنتهي من حل امتحان انجليزية اولى ثانوي كاملا في دقيقة و 44 ثانية

شاهد.. مفاجأة غير متوقعة من عروسين لأصدقائهما في حفل الزفاف| فيديو

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: هذا الفعل فيه مخاطرة كبيرة الآن

بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

التعليم تعلن خبرا عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لحل أزمة ضعف الشبكات في بعض المناطق

3 أنواع أبليكيشن.. خطوات شحن عداد الكهرباء من الموبايل

هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة أسبوعيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور