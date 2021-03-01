الرئيس السيسي يطمئن على سلامة الطلاب.. وأمير الكويت يهنئ المواطنين بالأعياد.. وتوتر العلاقات بين إيران وتركيا.. الابرز بالصحف الكويتية





-حكومة مدبولي : تقديم مشروع قانون لـ«النواب» لإرجاء نفاذ «التسجيل العقاري» حتى نهاية ديسمبر 2021

-السعودية تحبط هجومًا إرهابيًا حوثيًا وتتلقى دعمًا كويتيًا ودوليًا

-تمديد أو إنهاء «الإغلاق» أمام مجلس الوزراء الكويتي

-وزارة الصحة تدرس استثناء 4 فئات من الحجر المؤسسي

- تحصين «الأجيال» يرجِّح كفة «الدَّين العام»

-إيران تدخل في مواجهة دبلوماسية مع تركيا بسبب العراق

-ترامب: لا أنوي تشكيل حزب جديد.. وقد أقرر الترشيح للمرة الثالثة

-مطور «فايزر»: من يأخذ اللقاح.. لن يُعدي الآخرين





تناولت الصحف الكويتية اليوم موضوعات محلية وعربية متفرقة مولية اهتمامها للشأن المصري والمستجدات الدولية، بما فيها تطورات فيروس كورونا المستجد.





البداية من صحيفة الأنباء التي قالت ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطمأن على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية.. ووجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





ومن ناحية أخرى، اطلع الرئيس السيسي على دراسة إنشاء «المركز المصري للجينوم»، والذي يهدف إلى إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف والوقوف بدقة على الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة.





وتطرقت الأنباء لبحث رئيس مجلس الوزراء د .مصطفى مدبولي ملف التسجيل في الشهر العقاري، حيث شهد الاجتماع الذي كان عبر تقنية الڤيديو كونفرنس مع عدد من الوزراء والمسئولين، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.





كويتيًا، هنأ الأمير الشيخ نواف الأحمد إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت بالذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير، مقدرا ما أبداه المواطنون من مظاهر الفرحة والابتهاج بهاتين المناسبتين العزيزتين وعلى ما عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت ولاءهم ووفاءهم للوطن العزيز وأبرزت روح الأسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتوادة.





كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـصحيفة الأنباء، عن ان مجلس الوزراء سيطلع في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد هذا الأسبوع على تقرير حول نتائج تطبيق قرار المجلس القاضي بإغلاق كل الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، وإيقاف العمل في الأندية الصحية والصالونات ومحلات الحلاقة لمدة شهر قابلة للتمديد والمعمول به اعتبارا من 7 فبراير الماضي.





وأوضحت المصادر أن المجلس سيقيم نتائج التطبيق وعما إذا أدى إلى تقليل أعداد الإصابات من عدمه ومدى الحاجة الى انهاء العمل بالقرار أو اتخاذ قرار آخر بتمديد العمل به.





كشفت مصادر مسؤولة في مطار الكويت الدولي لـصحيفة القبس، أن الأجهزة العاملة في المطار رفعت توصيات جديدة اليوم إلى السلطات الصحية، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد، لتضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، شريطة احضارهم فحص الـ PCR وحجرهم منزليًا لمدة 14 يومًا.





وتتضمن الفئات الجديدة التي تنفرد «القبس» بنشرها التالي: 1- المرضى الكويتيون الذين تعالجوا على نفقتهم الخاصة، ولم يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، 2- كبار السن من المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، 3- مرافقو الجثامين القادمون من الخارج. 4 ـ ذوو الاحتياجات الذين يحتاجون رعاية خاصة.





وقالت القبس، سرت أجواء من القبول النيابي لفتح نافذة لتمرير قانون الدين العام بالتوافق مع الحكومة بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة من الاستنزاف، خصوصًا في ظل عاصفة الرفض النيابية للمشروع الحكومي الرامي إلى سحب 5 مليارات دينار سنويًا من الصندوق لتمويل العجز.





وذكرت مصادر برلمانية أن رفض المشروع الحكومي فتح الباب أمام مشاورات نيابية حول البدائل المتاحة لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال، مشيرة إلى قناعة لدى نواب بأن إقرار «الدّين العام» يأتي ضمن هذه البدائل، لكن التفكير الآن منصب على صيغة إقرار القانون.









دوليًا من القبس، عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية إذ طل على جمهور من المحافظين المتشددين، مؤكدا أنه لا ينتوي تشكيل حزب جديد، وأنه قد يقرر الترشح للمرة الثالثة. والقى ترامب كلمته للمرة الأولى منذ خروجه من البيت الأبيض في إطار «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، الملتقى السنوي للمحافظين الأميركيين الذي افتتح الجمعة في أورلاندو. وأكد ترامب أنه لا ينوي تشكيل حزبًا جديدا والحزب الجمهوري متحد وأكثر قوة من السابق، مشيرًا إلى أن «مسيرتنا الرائعة التي بدأناها قبل 4 سنوات كانت غير مسبوقة وناجحة وهي لم تنتهِ».













قالت صحيفة الجريدة، إن أوغور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا، قال إن من يتلقى اللقاح لن يصبح شخصًا معديًا أو ناقلًا للفيروس.





وأوضح شاهين في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه «بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضًا بنسبة 92%، وبهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعّال إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس».





وفي ملفٍ آخر، قالت الجريدة، إنه في تطور تزامن مع استغلالها لوكلائها بالمنطقة، لمواجهة الضغط السياسي والعسكري الأميركي والغربي، دخلت إيران، أمس، في مواجهة مفاجئة وغير منتظرة مع تركيا تبادل فيها الشريكان في تحالف الضرورة استدعاء السفراء بسبب الوجود في العراق.





وفي رد قوي على دعوة سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي، لأنقرة، إلى «مغادرة العراق وعدم انتهاك أراضيه»، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيراني في تركيا محمد فرازمند وأبلغته رفضها الشديد لهذه الاتهامات، مؤكدة أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعمها في مكافحتها للإرهاب لا الوقوف ضدها.





وأوردت الجريدة،أحبطت السعودية هجومًا بصاروخ بالستي على العاصمة الرياض، ودمرت 6 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون صوب أهداف مدنية في جازان وخميس مشيط جنوب المملكة.





وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران إطلاق الصاروخ البالستي وتسع طائرات "درون"، على "أهداف حساسة" في الرياض، مؤكدين إطلاقهم 6 طائرات منها على مواقع عسكرية في أبها وخميس مشيط، وتوعدوا "بعمليات مستمرة وواسعة".





وأدانت حكومات مصر والكويت واليمن والبحرين ولبنان وقطر وبريطانيا ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والدول العربية والإسلامية بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض والمدنيين جنوب المملكة.















