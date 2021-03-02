الشيخ الصغير.. "عبدالله" يحفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات الـ10 في الأقصر..شاهد

تميز الطفل "عبد الله محمد خليل "، منذ صغره بعذوبة صوته وقدرته على ترتيل القرآن الكريم فحفظه في سن الثامنة وفى سن الثالثة عشر أصبح يرتله بـ القراءات العشر، ليصبح فخر الإسلام وفخر محافظة الأقصر.





ويقول " عبد الله محمد " ذو الثالثة عشر ربيعًا، لـ صدى البلد، انه ولد بمدينة الزينية بشمال الأقصر والده يعمل مدرسا بمعهد الإمام محمد متولى الشعراوي الأزهري بالأقصر وهو الذى حببه فى حفظ القرآن الكريم منذ الصغر وهو فى سن أربع سنوات على يد عدد من أئمة الأقصر المشهورين حتى اتم حفظه فى سن الثامنة، موضحا أن والده بدأ حينئذ فى التفكير بان يحفظ نجله القران الكريم بتلاوته العشر وذلك على يد الشيخ الجليل " احمد النحاس الحجاجي " .





وأضاف " عبد الله " ان حفظه للقرآن الكريم جعله من الأطفال المتميزين فى الصفوف الدراسية حتى وصل إلى الصف الثالث الإعدادي، مشيرا إلى انه قرر منذ عده أشهر عمل قناة على اليوتيوب يقدم من خلالها تعليم الأطفال حفظ القران الكريم وشروح مبسطة حول قرأت القران العشرة وكيفية تلاوتها.





ويقول " محمد محمود خليل " والد الطفل " عبد الله " ان نجله هو هدية الله له فى هذه الدنيا فهو طفل منذ ولادته يبتسم بسمة الهدوء والبساطة والطيبة ومطيع لأبعد الحدود مع جميع من حوله ، وعند اكتمال عامه الرابع وجدته عند قرائتى للقرآن الكريم يجلس بجواري ويستمع الى فبدأت منذ ذالك الوقت فى تعليمه وتحفيظه للقرآن وقمت بإلحاقه بالشيخ سعد الدين فخرى ليبدأ تحفيظه القرآن الكريم وتدريسه أحكامه والفقه ثم استكمل حفظ القران على يد الشيخ عمر احمد ليكمل حفظه كاملا فى سن الثامنة .



