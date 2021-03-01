صحة المنيا: تطعيم 489 ألف طفل بجميع المراكز في اليوم الأول لحملة مكافحة شلل الأطفال

اعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار مديرية الصحة بالمحافظة، في تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تطعيم 489 الفا و207 أطفال بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الأول للحملة، التى تستمر الحملة حتى الأربعاء المقبل، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية، بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.
وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، موضحا أنه يتم متابعة اعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مع التشديد على الفرق الطبية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
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في سياق متصل شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
واوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث تم المرور على 213 منشأة غذائية.
وأسفرت الحملات عن تحرير134 محضرا للمخالفات المضبوطة، وضبط منشأتين غذائيتين، تعملان بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.
وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 328 كيلو جرام أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 429 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.