صحة المنيا: تطعيم 489 ألف طفل بجميع المراكز في اليوم الأول لحملة مكافحة شلل الأطفال

اعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، عن استمرار مديرية الصحة بالمحافظة، في تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تطعيم 489 الفا و207 أطفال بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الأول للحملة، التى تستمر الحملة حتى الأربعاء المقبل، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية، بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.





وقال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، موضحا أنه يتم متابعة اعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة أي معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مع التشديد على الفرق الطبية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





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في سياق متصل شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

واوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث تم المرور على 213 منشأة غذائية.





وأسفرت الحملات عن تحرير134 محضرا للمخالفات المضبوطة، وضبط منشأتين غذائيتين، تعملان بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.





وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 328 كيلو جرام أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 429 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



