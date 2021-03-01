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أخبار البلد

إصدار شهادات الوفاة الإصابية لـ66 أسرة شهيد من الفرق الطبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
صرح الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية بأنه تم اليوم إصدار شهادات الوفاة الاصابية لنحو ٦٦ أسرة شهيد من الفرق الطبية..منهم ٤٧ طبيبا و١٩ من باقى أعضاء الفريق الطبى، وتم تسليمها إلى هيئة التامينأت الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح أن شهادة الوفاة الاصابية تعتبر شيك بنكيا يصرف بها معاش استثنائى يضاف إلى المعاش العادى ليصبح 145% من الأجر الشامل.

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت شهادات لـ ١٩ زميلا من الفريق الطبى من تمريض ومسعفين وفنين لهم نفس الحق ، وتم تسليمهم لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للحفاظ على حقوقهم اسوة بزملائهم الاطباء.

وأعلنت اللجنة أنها فى انتظار باقى الملفات لباقى شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر، حيث ستنعقد كل اسبوعين لإعتماد الأوراق .

والأوراق المطلوبة هى :

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية )
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفى
4- شهادة الوفاة
5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها :  يعتد  بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى
7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل
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