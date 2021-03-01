بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (19) مسجدًا الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل)مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :
أولًا : مساجد الافتتاحات :
مديرية أوقاف الأقصر
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|1.
|الرحمة – شارع الإسطبل – إسنا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|2.
|بلال بن رباح بنجع خليدي – منشأة العماري
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف قنا
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|3.
|نور الإيمان – مدينة قوص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|4.
|عباد الرحمن – خزام – قوص
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|5.
|الرحمن نجع الحجيري – قفط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|6.
|أبو الحسن الشاذلي – القلعة – فقط
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|7.
|الخلفاء الراشدين – كرم عمران – قنا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف المنوفية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|8.
|المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلا
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف الغربية
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|9.
|يوسف الصديق – كتامة بسيون
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف أسوان
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|10.
|السلام – أبو الريش بحري – المليقطة
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|11.
|النور – دنشال – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|12.
|عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|13.
|علي سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|14.
|البكساوي- البكساوي – إيتاي البارود
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|15.
|عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|16.
|حموده – قرية حموده البستان – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
|17.
|الشرقي – قرية جزاير عيسى – الدلنجات
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :
مديرية أوقاف أسوان
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|18.
|خالد بن الوليد – أبو الريش قبلي – الخلاصاب
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف البحيرة
|م
|المسجد وعنوانه
|التنفيذ
|19.
|التوبة – مدينة دمنهور
|جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف