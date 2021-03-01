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بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:29 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (19) مسجدًا الجمعة القادمة ، وذلك  في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل)مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف الأقصر

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  الرحمة – شارع الإسطبل – إسناجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
2.  بلال بن رباح   بنجع خليدي – منشأة العماريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
3.  نور الإيمان – مدينة قوصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
4.  عباد الرحمن – خزام – قوصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5.  الرحمن نجع الحجيري – قفطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.  أبو الحسن الشاذلي – القلعة – فقطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.  الخلفاء الراشدين – كرم عمران – قناجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
8.  المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلاجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
9.  يوسف الصديق – كتامة بسيونجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
10. السلام – أبو الريش بحري – المليقطةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
11.              النور – دنشال – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12.              عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.              علي سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.              البكساوي- البكساوي – إيتاي البارودجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.              عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.              حموده – قرية حموده البستان – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17.              الشرقي – قرية جزاير عيسى – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف أسوان

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
18. خالد بن الوليد – أبو الريش قبلي – الخلاصابجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
19. التوبة – مدينة دمنهورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
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