بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 17 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي (19) مسجدًا الجمعة القادمة ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل)مبنى ومعنى ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي :

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. الرحمة – شارع الإسطبل – إسنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 2. بلال بن رباح بنجع خليدي – منشأة العماري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه التنفيذ 3. نور الإيمان – مدينة قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 4. عباد الرحمن – خزام – قوص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 5. الرحمن نجع الحجيري – قفط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. أبو الحسن الشاذلي – القلعة – فقط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. الخلفاء الراشدين – كرم عمران – قنا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 8. المغفرة – ميت أبو الكوم – مركز تلا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه التنفيذ 9. يوسف الصديق – كتامة بسيون جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه التنفيذ 10. السلام – أبو الريش بحري – المليقطة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه التنفيذ 11. النور – دنشال – مركز دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 12. عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 13. علي سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. البكساوي- البكساوي – إيتاي البارود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15. عبد الرازق رواش – البستان – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. حموده – قرية حموده البستان – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. الشرقي – قرية جزاير عيسى – الدلنجات جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه التنفيذ 18. خالد بن الوليد – أبو الريش قبلي – الخلاصاب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة