ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات وعددا من المشروعات بطنطا وقطور

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:44 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
Advertisements
احمد علي
أجري  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية في مدينتي طنطا وقطور لمتابعة أداء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء.


كما بدأت الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع (طريق شوبر، البحر ، النحاس، المديرية)، كما تابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، واستكمل المحافظ جولته بتفقد منطقة سبرباي ،الطريق المؤدي للمنطقة اللوجستية ومشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم الذي يقع على مساحة ١٤ قيراطا ويحتوي على ٨ عنابر ( ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض) يتكون كل عنبر من ٣ خطوط، وتم الانتهاء من عنبرين وجاري استكمال باقي الأعمال بنسبة إنجاز ٧٨٪، وإجمالي تكلفة ٧٦ مليون جنيه. 

كما تفقد المحافظ سير عملية الامتحانات بمدارس قطور الثانوية المشتركة والسادات الابتدائية، حيث اطمأن على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات، توفير المطهرات والتباعد بين الطلاب.

وخلال الجولة، وجه المحافظ إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات وعددا من المشروعات بطنطا وقطور
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات وعددا من المشروعات بطنطا وقطور
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات وعددا من المشروعات بطنطا وقطور
محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات وعددا من المشروعات بطنطا وقطور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا..صور

محافظ الغربية: متابعة دورية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة

محافظ الغربية يناقش أعمال تطوير شارع الإسكندرية وميدان المحطة

فض وتطهير ثلاثة أسواق وغلق 695 سنتر لمخالفة إجراءات كورونا في الغربية

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير في طنطا ويطالب شركة المياه بسرعة إنهاء أعمالها

ترشيحاتنا

الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

من ستتزوج بعد ترامب؟.. كلمات الرئيس السابق عن زوجته ميلانيا تثير تكهنات حول طلاقهما

عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت بـ 4900 جنيه فقط

نشرة أخبار التوك شو .. هانى الناظر يحذر من الاستحمام مرة واحدة .. ونسبة فعالية لقاح جونسون ضد كورونا

وصول جثمان يوسف شعبان إلى مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور

مكان سري.. شاهد طريقة سهلة لتصريف الغسالة من بقايا المسحوق | صور