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أخبار العالم

روسيا تجري أبحاثًا سريرية لدواء جديد يمنع فعالية أجزاء معينة من فيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت روسيا أنها تجري أبحاثًا سريرية لدواء يمنع فعالية أجزاء معينة من فيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للطب البيولوجي فيرونيكا سكتفورتسوفا - خلال لقائها مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "إنه دواء نادر يقوم على استخدام الحمض النووي الريبوزي المجهري الذي يعرقل عمل أجزاء معينة من فيروس الحمض النووي الريبوزي وكذلك الأجزاء التي تقوم بنسخ جزئ الفيروس".
وأضافت: "أن الدواء الجديد اسمه (مير- 19) وهو آمن لصحة الإنسان لكنه يصيب الفيروس ويمنع تحوره لأصعب أشكاله، فنحن نمر بالمرحلة الأولى لبحثنا السريري بشكل دقيق للغاية، إذ يجب علينا التأكد من سلامته بالنسبة للإنسان".
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول منتصف مارس الجاري وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية أي العمل مع المرضى.

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