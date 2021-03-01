طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك بـ 3 وصفات مختلفة للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير تشيز كيك بالجبنة





بسكوت سادة زبدة

ربع كيلو جبنة كريمي

نصف كوب سكر بودره

نصف كوب مربى

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

كوب لبن كريم شانتى





طريقة تحضير تشيز كيك بالجبنة





* سيحى الزبدة وإخلطيها مع البسكوت المفروم ثم إفرديها فى قاع صينية و ذوبي الجيلاتين فى اللبن الدافىء واخلطيه مع الجبنة والسكر والمربى في الخلاط





* ضيفي الخليط على قاعدة البسكويت وادخليها الثلاجة حتى تتماسك و زينى التشيز كيك بالكريم شانتى وقدم.





مقادير تشيز كيك بالكريم كراميل





2 كوب بسكوت مطحون

نصف كوب زبدة سايحة

2 ظرف كريم كراميل

2 كوب لبن

3 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

نصف كوب ماء ساخن

كوب سكر بودره كوب قشطة ربع كيلو جبنة قريش





طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل





* إخلطى البسكوت بالزبدة وضعيه فى أرضية قالب وإضغطى عليه وضعيه فى الثلاجة ليتماسك و سخنى بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار و أضربى فى الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة





* إذيبى الجيلاتين فى الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط فى الخلاط و صبى الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها فى الثلاجة تى تتماسك ثم قطعيها وقدم





مقادير تشيز كيك بالبسبوسة

القاعدة

3 كوب بسكوت سادة مطحون

ثلاثة أرباع كوب زبدة سايحة

البسبوسة

ثلاثة أرباع كوب سميد

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قشطة

1 ونصف كوب

لبن كوب جوز هند الوجه

شيكولاتة مبشورة





طريقة تحضير تشيز كيك بالبسبوسة





* سيحى الزبدة على النار وإخلطيها مع البسكوت المطحون و أفردى الخليط فى صينية بايركس وإضغطى عليه وإتركيه ليبرد و قلبى على النار السميد فى الزيت وأضيفى اللبن والسكر وقلبى





* أضيفى القشطة وجوز الهند وقلبى الخليط حتى الغليان و صبى الخليط على قاعدة البسكوت و رشى الوجه وهو ساخن بالشيكولاتة المبشورة، و أتركى التشيز كيك تبرد ثم قطعيها وتقدم.







