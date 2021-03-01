وضع هذا النبات بمنزلك يعالج الصداع والرطوبة وحرقة العين

هذا الحل السهل والرخيص لهذه المشاكل بوضع نبات يسمي الكوبية في منزلك. يعاني الكثير من الناس من مشاكل مثل جفاف الجلد و الصداع وحرقان العينين وذلك بنهاية الشتاء وقبل دخول الربيع، ولذلك ستجد









جفاف الجلد و الصداع





الحل بسيط للغاية: شراء نبتة الكوبية، حيث أظهرت الأبحاث التي أجراها Fytagoras Plant Science من لايدن بهولندا أن نبات الكوبية يمكن أن تزيد بشكل كبير من الرطوبة في المنزل. لذا، إذا اشتريت هذا النبات، يمكنك أن تقول وداعًا لجفاف العينين و الصداع والبشرة الجافة والحساسة ! كل ذلك بسبب النبات.













الرطوبة





بصرف النظر عن ضمان مناخ أكثر صحة داخل منزلك خلال فصل الشتاء ، فإن النبات يجلب معه رائحة لطيفة نظرًا لأن الكوبية لديها القدرة على التحكم في الرطوبة، فستتأكد من أن الرطوبة في منزلك ستكون أفضل بكثير. وتمتص جذور النبات الماء الذي ينتقل إلى الأوراق والزهور . في النهاية، يتبخر هذا الماء في هواء منزلك ، وهو ما ستلاحظه على الفور تقريبًا.













فعالة

تظهر الدراسة أن هناك العديد من النباتات بهذه الجودة المفيدة والخاصة ، لكن الكوبية هي بالتأكيد على رأس القائمة عندما يتعلق الأمر بالفعالية. وسيكون مستوى الرطوبة الصحي لمنزلك حوالي 40 بالمائة. وأظهرت الدراسة أن تسعة نباتات كوبية داخلية يمكنها رفع مستوى الرطوبة من 30 إلى 40 بالمائة في أربع ساعات فقط. بالطبع ، تسعة زهور كوبية يمكن أن تكون ساحقة بعض الشيء ؛ يمكن لواحد أو اثنين من هذه النباتات أن تساعد كثيرًا أيضًا!