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مرأة

7 حيل للتخلص من الصداع فى لمح البصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يقضون ساعات أمام الكمبيوتر حيل سريعه يمكن أن تخلصك من الصداع الناتج عنه  وفقا لموقع برايت سايد والتي يمكنك إجراؤها أثناء الجلوس على مكتبك ، حتى تتمكن من تجنب الصداع المؤلم والخفقان والاستمتاع بيومك.


1. خفت الأضواء.
يمكن أن تؤدي الأضواء الساطعة والوهج إلى حدوث الصداع - يمكنك تجنب ذلك إما بإطفاء بعض الأضواء أو سحب الستائر على نافذتك. إذا لم تستطع فعل ذلك .

2. تجنب الروائح القوية.

قد تؤدي العطور ومنتجات التنظيف أو العطور القوية لزملائك إلى حدوث  صداع . لتخطي ذلك ، افتح النوافذ لبضع دقائق أو استخدم مروحة لإبعاد الرائحة القوية عنك.

3. لا تفوت وجبات الطعام.

عندما تعاني من الجفاف بسبب  فقدان السوائل  تصاب  بالصداع. لمواجهة ذلك ، خذ كوبًا أو كوبين من الماء فهو علاج فعال لمحاربة الصداع.

4. تخلص من العلكة.

من المثير للدهشة أن هذه الوجبة الخفيفة الملونة والحلوة واللزجة قد تكون سبب معاناتك. يسبب مضغ العلكة توترًا في الفك وضغطًا على المفصل الأكثر استخدامًا . أفضل ما يمكنك فعله هو التخلص من العلكة وأي أطعمة أخرى لزجة ويصعب مضغها.

5. قم بفك شعرك.
إذا كان شعرك على شكل ذيل حصان ضيق أو إذا كان لديك بعض الضفائر الفرنسية فامنحي شعرك استراحة - فقد يسبب ذلك صداعًا مؤلمًا. اتركي شعرك لأسفل واتركي فروة رأسك تسترخي. سوف يختفي صداعك في لمح البصر.

6. تناول بعض الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يخفف الآلام . يمكنك استهلاكه بأشكال متعددة - طازجة أو معالجة. إذا كنت في مكتب ، فإن أسهل طريقة هي تحضير شاي الزنجبيل. أحضر بعض أكياس الشاي واحتفظ بها في درجك في المرة القادمة التي ستحتاج إليها فيها.

7. تأكد من أنك تجلس في وضع مريح.

عندما تجلس على مكتبك ، تأكد من أنك مرتاح . حاول أن تجلس مستقيمًا ، مع دعم ظهرك ، وحافظ على توازي ذراعيك مع فخذيك ، وأبق قدميك على الأرض. حاول تحريك شاشتك بحيث تنظر عينيك إلى الأمام وليس إلى الأسفل. وأخيرًا وليس آخرًا ، لا تضع هاتفك بين رأسك وكتفك عندما تكون على الهاتف.

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