7 حيل للتخلص من الصداع فى لمح البصر









1. خفت الأضواء.

2. تجنب الروائح القوية.

3. لا تفوت وجبات الطعام.

4. تخلص من العلكة.

5. قم بفك شعرك.

6. تناول بعض الزنجبيل

7. تأكد من أنك تجلس في وضع مريح.

عندما تجلس على مكتبك ، تأكد من أنك مرتاح . حاول أن تجلس مستقيمًا ، مع دعم ظهرك ، وحافظ على توازي ذراعيك مع فخذيك ، وأبق قدميك على الأرض. حاول تحريك شاشتك بحيث تنظر عينيك إلى الأمام وليس إلى الأسفل. وأخيرًا وليس آخرًا ، لا تضع هاتفك بين رأسك وكتفك عندما تكون على الهاتف.