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مرأة

من مطبخك ..علاجات سريعة للصداع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

تبقين أمام شاشات الكمبيوتر لساعات، وبالطبع ستعانين من الصداع إليك علاجات سريعة للصداع فى لمح البصر.

لعلاج الصداع فى لمح البصر

مضغ أوراق البابونج

أسرع علاج للصداع  عن طريق مضغ أوراق البابونج على معدة فارغة للحصول على بعض الفوائد الصحية المذهلة.

توقفى عن الكافيين
من الضروري أن تتجنب المواد المسببة للصداع الكافيين والشوكولاتة والجبن وفول الصويا والأسبارتام الموجود في العديد من الأطعمة المحلاة صناعيًا، إذا بدأت في الشعور بالصداع.

تناولى الجنزبيل
انقع جذر الزنجبيل في الشاي ، أو امزج أجزاء متساوية من عصير الزنجبيل وعصير الليمون واشربه. يمكنك أن تستهلك هذا مرة أو مرتين في اليوم. يمكنك أيضًا وضع عجينة من مسحوق الزنجبيل وملعقتين كبيرتين من الماء على جبهتك لبضع دقائق لتوفير راحة أسرع.

عليك بالنعناع
 يساعد النعناع على فتح الأوعية الدموية المسدودة التي تسبب الصداع يمكنك مزج 3 قطرات من زيت النعناع في ملعقة واحدة من زيت اللوز، أو إضافة القليل من الماء وتدليك الصدغين أو مؤخرة العنق به. كبديل ، يمكنك وضع أوراق النعناع المهروسة على جبينك.

زيت اللافندر
علاج رائع للتخفيف من الصداع يمكنك وضع بضع قطرات على منديل واستنشاقه.

يمكنك أيضًا إضافة قطرتين من زيت اللافندر إلى كوبين من الماء المغلي واستنشاق البخار ويمكنك القيام بخيار آخر هو مزج قطرتين أو ثلاث قطرات في ملعقة واحدة من زيت اللوز أو زيت الزيتون وتدليك جبهتك به.

تناولى القرفة
يمكنك  طحن بعض أعواد القرفة إلى مسحوق ، وإضافة بعض الماء لعمل عجينة سميكة. ضعيه على جبهتك وصدغيك واستلقي لمدة 30 دقيقة. ثم اغسليه بالماء الفاتر.

المراجع ..

food.ndtv.

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