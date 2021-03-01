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اقتصاد

الليلة.. قطع المياه عن مركز ومدينة العياط لمدة 6 ساعات

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:17 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن مناطق (مركز ومدينة العياط)، وذلك من الساعة ١٠ مساء اليوم الإثنين 1/3/2021 وحتى الساعة ٤ صباح يوم غدا الثلاثاء 2/3/2021، ولمدة 6 ساعات.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يرجع إلى قيام شركة المقاولون العرب، بتنفيذ أعمال تغيير  4 محابس قطر 400 مم بتوسعات محطة مياه العياط، لتحسين ضغوط المياه قبل فصل الصيف.

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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما أكدت على قيامها بتوفر سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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