القبض على لصين سرقا أموالا من مواطن عقب خروجه من بنك بالبساتين

ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي لصين سرقا أموال من مواطن عقب خروجه من بنك بالبساتين.





تبلغ لقسم شرطة البساتين من مواطن قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيره مترجلًا بذات المنطقة، فوجئ بمجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وضبطهما بمنطقة سكنهما حال إستقلالهما دراجة نارية ، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.





بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه" ، وأنه على علم بإستخدامها فى إرتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالى.





تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى "جزء من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



