ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على لصين سرقا أموالا من مواطن عقب خروجه من بنك بالبساتين

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:56 م
القبض علي لصين سرقا
القبض علي لصين سرقا أموال من مواطن
Advertisements
كتب محمد صبري
ألقي رجال مباحث القاهرة القبض علي لصين سرقا أموال من مواطن عقب خروجه من بنك بالبساتين.

 تبلغ لقسم شرطة البساتين من مواطن قرر بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيره مترجلًا بذات المنطقة، فوجئ بمجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وضبطهما بمنطقة سكنهما حال إستقلالهما دراجة نارية ، والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه" ، وأنه على علم بإستخدامها فى إرتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالى.

تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى "جزء من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور